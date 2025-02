Javier Milei é acusado de fraude financeira depois de promover criptomoeda que desvalorizou em minutos

Javier Milei tentou imitar Donald Trump, mas não correu bem. Esta sexta-feira, os utilizadores da rede social X foram surpreendidos com uma mensagem do presidente argentino, que publicitava uma criptomoeda denominada $Libra.

“A Argentina Liberal cresce. Este projeto privado será dedicado a estimular o crescimento da economia argentina, financiando pequenas empresas e empreendimentos argentinos”, escreveu às 19:01 horas locais, acrescentando um link que remetia para o website do projeto.

O resultado foi praticamente imediato. Em poucos minutos, a $Libra valorizou em milhões de dólares. Segundo o jornal “El País”, o preço da criptomoeda passou dos 0,3 cêntimos de dólar para os 4,7 dólares minutos depois da mensagem de Milei. Contudo, a velocidade com que o criptoativo valorizou foi a mesma com que caiu. Pouco tempo depois, o presidente argentino apagou o post.

A $Libra é mais uma memecoin – uma criptomoeda ou um ativo virtual que têm origem em momentos ou imagens cómicas ou em tendências na internet, que ficaram muito populares na altura da pandemia. Em janeiro, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, lançou a $TRUMP que passou a valer mais de 15 mil milhões de dólares em cerca de três dias. Estes criptoativos são conhecidos por valorizarem muito rapidamente, mas também pelo seu contrário.

Por detrás da criação da $LIbra está a KIP Network, uma empresa focada no desenvolvimento de soluções tecnológicas para sistemas financeiros digitais, como é o caso das criptomoedas. Segundo o jornal argentino “La Nacion”, Milei já se tinha encontrado com o fundador e presidente-executivo da empresa em outubro do ano passado, no Fórum Tecnológico da Argentina.

AS REAÇÕES E A TENTATIVA DE ESCLARECIMENTO