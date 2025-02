Jesuíta Barbosa e Ney Matogrosso se emocionam ao assistir “Homem com H”

O ator Jesuíta Barbosa, 33, e o cantor Ney Matogrosso, 83, se emocionaram ao assistir a cinebiografia “Homem com H”, pela primeira vez nesta quinta-feira (13).

A cinebiografia do cantor de Ney Matogrosso, que será interpretado por Jesuíta Barbosa, ganhou o primeiro trailer na última segunda-feira (10). A produção promete mergulhar na vida do artista e foi dirigida e roteirizada por Esmir Filho.

Com um olhar íntimo sobre a trajetória de Ney, o filme irá explorar as diferentes fases de vida dele, desde a infância até a carreira consolidada. O filme chega aos cinemas no dia 1º de maio de 2025.

“Homem com H” acompanha a história de um jovem de origem humilde, apaixonado pela natureza, que supera as limitações impostas por uma sociedade repressiva.

O filme destaca a luta do artista para quebrar preconceitos, sua relação conturbada com o pai e a relação com a ditadura militar. Também é abordada a trajetória do cantor no grupo Secos e Molhados, seu relacionamento com Cazuza e a migração para a carreira solo.

O projeto tem supervisão direta de Ney Matogrosso, que acompanhou o desenvolvimento do roteiro e decisões relacionadas ao filme.

O elenco conta com Jesuíta Barbosa no papel principal, enquanto Jullio Reis interpreta o cantor Cazuza e Bruno Montaleone dá vida ao médico Marco de Maria, companheiro do cantor durante 13 anos. Outros nomes como Rômulo Braga, Hermila Guedes, Mauro Soares, Jeff Lyrio, Carol Abras e Lara Tremoroux também compõem o elenco.

