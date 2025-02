João Paulo Bittar é nomeado presidente da Funtac em edição extra do DOE

O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), nomeou João Paulo Bittar para a presidência da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), conforme edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) publicada nesta quarta-feira (5). Ele substitui Iucara Andrade da Costa Souza, que estava no cargo.

A Funtac é um órgão da administração indireta do Estado, vinculado à Secretaria Estadual de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e tem a finalidade de promover pesquisas e inovações tecnológicas para o desenvolvimento do Acre.

João Paulo Bittar é filho do senador Márcio Bittar (União Brasil), partido que integra a base de apoio ao governo Gladson Cameli. Sua nomeação é vista como uma reestruturação na gestão da fundação e ocorre no mesmo momento em que outras mudanças foram feitas na equipe de governo, incluindo exonerações de cargos de direção e assessoramento especial.

A Funtac desempenha papel estratégico no setor tecnológico e científico do estado, atuando na elaboração de pesquisas e na implementação de projetos voltados para a inovação e sustentabilidade.