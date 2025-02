Jogadora acreana é a mais nova contratada do time feminino do Flamengo; conheça

A meia-atacante acreana, Fernanda Souza, natural do município de Cruzeiro do Sul, interior do estado, se tornou o novo reforço do time de futebol feminino do clube carioca Flamengo para a temporada de futebol neste ano de 2025.

Fernanda Souza, que iniciou a carreira como jogadora de futsal, acabou ganhando destaque no futebol em Santa Catarina e agora ganhou teve a contratação anunciada no Clube de Regatas do Flamengo.

O anúncio da jogadora como nova integrante do elenco da Gávea foi feito por meio das redes sociais do Flamengo e foi recebido com diversos elogios pelos torcedores e apoiadores da atleta.

Em suas redes sociais, Fernanda compartilha com seus milhares de seguidores sua paixão pelo esporte ao longo dos últimos anos.