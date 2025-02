Jogos de hoje, domingo, 23 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do futebol deste domingo, 23 de fevereiro, ficam para o clássico Manchester City x Liverpool pelo Campeonato Inglês e o confronto entre Real Madrid x Girona pelo Campeonato Espanhol. O dia ainda conta com jogos do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca e outras ligas europeias.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol:

Campeonato Inglês

11h – Newcastle x Nottingham Forest – ESPN e Disney+

13h30 – Manchester City x Liverpool – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

10h – Athletic Bilbao x Valladolid – ESPN 4 e Disney+

12h15 – Real Madrid x Girona – Disney+

14h30 – Getafe x Betis – ESPN 4 e Disney+

17h – Real Sociedad x Leganés – Disney+

Campeonato Italiano

8h30 – Como x Napoli – ESPN e Disney+

11h – Hellas Verona x Fiorentina – Disney+

14h – Empoli x Atalanta – Disney+

16h45 – Cagliari x Juventus – ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

11h30 – RB Leipzig x Heidenheim – Canal GOAT e OneFootball

13h30 – Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt – TV Cultura, Sportv, CazéTV e OneFootball

15h30 – Hoffenheim x Stuttgart – OneFootball

Campeonato Francês

16h45 – Lyon x PSG – CazeTV

Campeonato Belga

9h30 – Club Brugge x Standard Liège – Disney+

12h – Genk x Gent – Disney+

14h30 – Anderlecht x Union Saint-Gilloise – Disney+

Campeonato Português

15h – AVS x Sporting – Disney+

Campeonato Argentino

21h – Belgrano x Defensa y Justicia – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Carioca

18h30 – Vasco x Botafogo – Band, Canal GOAT e Premiere

18h30 – Fluminense x Bangu – Globo, Sportv e Premiere

18h30 – Nova Iguacu x Madureira – BandSports e Canal GOAT

Campeonato Paulista

18h30 – Corinthians x Guarani – Record, R7, PlayPlus, CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

18h30 – Inter de Limeira x Santos – CazeTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

18h30 – Sao Bernardo x Sao Paulo – TNT, Max, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

18h30 – Ponte Preta x RB Bragantino – Space, Max, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

18h30 – Mirassol x Palmeiras – UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

Major League Soccer (MLS)

0h30 – San Jose Earthquakes x Real Salt Lake – Apple TV

0h30 – Seattle Sounders x Charlotte – Apple TV

18h – Portland Timbers x Vancouver Whitecaps – Apple TV

21h – Los Angeles Galaxy x San Diego – Apple TV

Onde assistir ao vivo o clássico entre Manchester City x Liverpool?