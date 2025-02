Competição mais democrática do país, a Copa do Brasil de 2025 começa nesta terça-feira (18/2). Ao todo, 92 equipes participam da 37ª edição do torneio. A primeira fase do certame conta com 80 times, enquanto os outros 12 clubes passam a participar a partir da terceira etapa.

Atual campeão da competição o Flamengo é uma das 12 equipes que faz estreia apenas na terceira fase do torneio. Nesta terça-feira (18/2), Atlético-MG e Vasco iniciam a disputa da Copa do Brasil em duelos contra Tocantinópolis e União Rondonópolis-MT, respectivamente.

O Cruzmaltino enfrenta a equipe do Mato Grosso às 21h30, no Estádio Municipal Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O jogo é uma realização Metrópoles Sports.

Premiação

Com o reajuste para a temporada, os valores de premiação da Copa do brasil Bateram recorde e o campeão do torneio pode receber mais de R$ 143 milhões em compensação financeira.

Em 2024, o Flamengo se sagrou campeão da competição e assegurou R$ 93 milhões em premiações pela competição. Na atual temporada, a CBF oficializou um reajuste de 5% nos valores do prêmio da competição.

Confira os valores assegurados por fase:

1ª fase:

Série A: R$ 1.543.500 milhão

Série B: R$ 1.378.125 milhão

Série C, D e outros: R$ 830 mil

2ª fase:

Série A: R$ 1.874.250 milhão

Série B: R$ 1.543.500 milhão

Série C, D e outros: R$ 1 milhão

3ª fase:

Todos os classificados: R$ 2.315.250 milhões

Oitavas de final:

Todos os classificados: R$ 3.638.250

Quartas de final:

Todos os classificados: R$ 4.740.750

Semifinal:

Todos os classificados: R$ 9.922.500

Final:

Vice-campeão: R$ 33.075.000

Campeão: R$ 77.175.000

Mudanças no regulamento

A edição de 2025 da Copa do Brasil contará com uma importante mudança no regulamento. O critério de desempate da 1ª fase foi alterado pela CBF, acabando com a classificação por empate dos clubes visitantes.

Anteriormente, as equipes visitantes, que eram melhores ranqueadas, garantiam a classificação para a segunda fase caso a partida teminasse em empate. No entanto, a partir de 2025, a vaga será decidida na cobrança de pênaltis.

A 2ª fase da Copa do Brasil também acontece em jogo único. Porém, em caso de empate no placar, as penalidades já eram previstas.