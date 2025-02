Jogos desta quarta-feira: veja onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos da Premier League, com destaque para Tottenham x Manchester City e Manchester United x Ipswich Town, além do duelo entre Real Sociedad x Real Madrid pela Copa do Rei da Espanha, são os destaques do futebol nesta quarta-feira, 26.

A programação do dia também inclui partidas da Copa do Brasil, Copa Libertadores e Copa do Nordeste, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

14h – Al Khaleej x Al Ittihad – BandSports e Canal GOAT

Nations League Feminina

16h15 – Bélgica x Portugal – Disney+

17h – Inglaterra x Espanha – ESPN 3 e Disney+

Premier League

16h30 – Tottenham x Manchester City – ESPN e Disney+

16h30 – Nottingham Forest x Arsenal – ESPN 4 e Disney+

16h30 – Manchester United x Ipswich Town – ESPN 2 e Disney+

16h30 – Brentford x Everton – Disney+

17h15 – Liverpool x Newcastle – Disney+

EFL Trophy

16h30 – Wrexham x Peterborough – Disney+

Copa da Alemanha

16h45 – RB Leipzig x Wolfsburg – Disney+

Copa da Itália

17h – Juventus x Empoli – CazéTV e NSports

Campeonato Escocês

17h – Kilmarnock x Rangers – Disney+

Copa do Rei da Espanha (Semifinal)

17h30 – Real Sociedad x Real Madrid – Disney+

Taça de Portugal

17h45 – Benfica x Braga – NSports

Copa Libertadores

19h – Ñublense x Boston River – ESPN 4 e Disney+

21h30 – Corinthians x Universidad Central – Globo, ESPN, Disney+ e ge.globo

21h30 – Barcelona-EQU x El Nacional – ESPN 4 e Disney+

Paulistão Série A2

19h – Ituano x Taubaté – Canal GOAT

Copa do Nordeste

19h – Sampaio Corrêa x Juazeirense – Premiere

21h30 – CSA x Náutico – TV Jornal (SBT-PE) e Premiere

Copa do Brasil

19h – Cascavel x América-MG – Sportv e Premiere

19h30 – Águia de Marabá x Fluminense – Prime Video

20h – Parnahyba x Confiança – ge.globo

20h30 – GAS x Remo – ge.globo

21h30 – Concórdia x Ponte Preta – Sportv e Premiere

Concacaf Champions League

20h30 – Cincinnati x Motagua – Disney+

22h30 – Real Salt Lake x Club Sport Herediano – Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo entre Tottenham e Manchester City?

O jogo Tottenham x Manchester City terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 16h30.

Que horas é o jogo entre Real Sociedad e Real Madrid?

O jogo Real Sociedad x Real Madrid terá transmissão ao vivo no Disney+, às 17h30.

Qual canal vai transmitir Corinthians na Libertadores?

O jogo Corinthians x Universidad Central terá transmissão ao vivo na Globo, ESPN, Disney+ e ge.globo, às 21h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

21h30 – Corinthians x Universidad Central – Copa Libertadores

SBT

21h30 – CSA x Náutico (TV Jornal – PE) – Copa do Nordeste

Band

Nenhum jogo será transmitido na Band nesta quarta-feira, 26.

Record

Nenhum jogo será transmitido na Record nesta quarta-feira, 26.

