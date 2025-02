Jogos desta terça-feira; veja onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Champions League, com destaque para Bayern de Munique x Celtic e Milan x Feyenoord, além da Pré-Libertadores, com The Strongest x Bahia e Alianza Lima x Boca Juniors, são os principais destaques do futebol nesta terça-feira, 18.

A programação do dia também inclui partidas da Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Concacaf Champions Cup.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Champions League Asiática

– 9h – Shanghai Shenhua x Vissel Kobe – Disney+ – 13h – Al Wasl x Al Hilal – ESPN 4 e Disney+ – 13h – Al Rayyan x Esteghlal – Disney+

Copa da AFC

– 13h – Tractor x Al Khaldiya – Disney+

Champions League

– 14h45 – Milan x Feyenoord – TNT e Max – 17h – Bayern de Munique x Celtic – SBT, +SBT, TNT e Max – 17h – Atalanta x Club Brugge – Space e Max – 17h – Benfica x Monaco – Max

Copa do Brasil

– 18h – Tocantinópolis x Atlético-MG – Sportv e Premiere – 21h30 – União Rondonópolis x Vasco – Sportv e Premiere

Copa do Nordeste

– 19h – América-RN x Confiança – Premiere – 21h30 – Ferroviário x Altos – Premiere

Pré-Libertadores

– 19h – Deportes Iquique x Independiente Santa Fe – Paramount+ – 21h30 – The Strongest x Bahia – Paramount+ – 21h30 – Alianza Lima x Boca Juniors – ESPN e Disney+

Concacaf Champions Cup

– 22h – Sporting Kansas City x Inter Miami – ESPN 4 e Disney+ – 0h – Colorado Rapids x Los Angeles FC – Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Bayern de Munique pela Champions League?

O jogo Bayern de Munique x Celtic terá transmissão ao vivo no SBT, +SBT, TNT e Max, às 17h.

Que horas é o jogo do Milan pela Champions League?

O jogo Milan x Feyenoord terá transmissão ao vivo no TNT e Max, às 14h45.

Qual canal vai passar The Strongest x Bahia pela Pré-Libertadores?

O jogo The Strongest x Bahia terá transmissão ao vivo no Paramount+, às 21h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 18.

SBT

– 17h – Bayern de Munique x Celtic – Champions League

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 18.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 18.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

– 18h – Tocantinópolis x Atlético-MG – Copa do Brasil – 21h30 – União Rondonópolis x Vasco – Copa do Brasil

TNT

– 14h45 – Milan x Feyenoord – Champions League – 17h – Bayern de Munique x Celtic – Champions League

Space

– 17h – Atalanta x Club Brugge – Champions League

ESPN 4

– 13h – Al Wasl x Al Hilal – Champions League Asiática – 22h – Sporting Kansas City x Inter Miami – Concacaf Champions Cup

Premiere

– 18h – Tocantinópolis x Atlético-MG – Copa do Brasil – 19h – América-RN x Confiança – Copa do Nordeste – 21h30 – União Rondonópolis x Vasco – Copa do Brasil – 21h30 – Ferroviário x Altos – Copa do Nordeste

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

– 14h45 – Milan x Feyenoord – Champions League – 17h – Bayern de Munique x Celtic – Champions League – 17h – Atalanta x Club Brugge – Champions League – 17h – Benfica x Monaco – Champions League

Disney+

– 9h – Shanghai Shenhua x Vissel Kobe – Champions League Asiática – 13h – Al Rayyan x Esteghlal – Champions League Asiática – 13h – Tractor x Al Khaldiya – Copa da AFC – 13h – Al Wasl x Al Hilal – Champions League Asiática – 21h30 – Alianza Lima x Boca Juniors – Pré-Libertadores – 22h – Sporting Kansas City x Inter Miami – Concacaf Champions Cup – 0h – Colorado Rapids x Los Angeles FC – Concacaf Champions Cup

Paramount+

– 19h – Deportes Iquique x Independiente Santa Fe – Pré-Libertadores – 21h30 – The Strongest x Bahia – Pré-Libertadores