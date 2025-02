Jogos desta terça-feira: veja onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Barcelona e Atlético de Madrid pela Copa do Rei, Inter de Milão e Lazio pela Copa da Itália e Bahia contra The Strongest pela Pré-Libertadores são os destaques do futebol desta terça-feira, 25.

A programação do dia também inclui partidas do Campeonato Inglês, Copa do Brasil, Campeonato Saudita e UEFA Nations League feminina, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

13h – Al Wehda x Al Nassr – BandSports e Canal GOAT

– Al Wehda x Al Nassr – BandSports e Canal GOAT 14h30– Al Ahli x Al Qadsiah – Canal GOAT

UEFA Nations League feminina (Liga A)

14h15 – Alemanha x Áustria – ESPN 4 e Disney+

– Alemanha x Áustria – ESPN 4 e Disney+ 17h10– França x Islândia – Disney+

Campeonato Inglês

16h30 – Wolverhampton x Fulham – ESPN 2 e Disney+

– Wolverhampton x Fulham – ESPN 2 e Disney+ 16h30 – Crystal Palace x Aston Villa – Disney+

– Crystal Palace x Aston Villa – Disney+ 16h30 – Brighton x Bournemouth – Disney+

– Brighton x Bournemouth – Disney+ 17h15– Chelsea x Southampton – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

16h45– Stoke City x Middlesbrough – Disney+

Copa da Alemanha (quartas de final)

16h45– Arminia Bielefeld x Werder Bremen – ESPN 3 e Disney+

Copa da Itália (quartas de final)

17h– Inter de Milão x Lazio – CazéTV e Nsports

Campeonato Escocês

17h– Celtic x Aberdeen – Disney+

Copa do Rei (semifinais)

17h30– Barcelona x Atlético de Madrid – ESPN e Disney+

Pré-Libertadores

19h – Independiente Santa Fe x Deportes Iquique – Paramount+

– Independiente Santa Fe x Deportes Iquique – Paramount+ 21h30 – Bahia x The Strongest – Paramount+

– Bahia x The Strongest – Paramount+ 21h30– Boca Juniors x Alianza Lima – ESPN e Disney+

Copa do Brasil

19h – Maranhão x Vitória – Sportv e Premiere

– Maranhão x Vitória – Sportv e Premiere 19h30 – Maringá x Juventude – Prime Video

– Maringá x Juventude – Prime Video 20h – Operário-MS x Criciúma – Prime Video

– Operário-MS x Criciúma – Prime Video 21h30 – Pouso Alegre x Athletico-PR – Prime Video

– Pouso Alegre x Athletico-PR – Prime Video 21h30– Operário-MT x Sport – Sportv e Premiere

Concacaf Champions Cup

22h– Inter Miami x Sporting Kansas City – ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona contra o Atlético de Madrid?

O jogo Barcelona x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 17h30.

Que horas é o jogo da Inter de Milão contra a Lazio?

O jogo Inter de Milão x Lazio terá transmissão ao vivo na CazéTV e Nsports, às 17h.

Qual canal irá passar o jogo do Bahia pela Pré-Libertadores?

O jogo Bahia x The Strongest terá transmissão ao vivo no Paramount+, às 21h30.

