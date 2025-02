John Lithgow confirma escalação como Dumbledore em Harry Potter da HBO: “Isso vai definir o último capítulo da minha vida”

John Lithgow confirma que interpretará Alvo Dumbledore na série de TV Harry Potter . Após o sucesso dos oito filmes da Warner Bros., a adorada série de livros de J.K. Rowling agora está pronta para dar o salto para a telinha em uma nova série na HBO. Francesca Gardiner atuará como showrunner da série de TV Harry Potter , mas quem estrelará a série continua sendo um mistério. Na semana passada, foi relatado que Lithgow poderia estar perto de um acordo para estrelar como Dumbledore, um papel anteriormente interpretado pelos falecidos atores Michael Gambon e Richard Harris.

Em uma entrevista com Liam Crowley do ScreenRant hoje para promover seu novo projeto, The Rule of Jenny Penn , Lithgow agora confirma oficialmente que foi escalado como o diretor de Hogwarts na série de TV Harry Potter da HBO . Embora o ator, que tem 79 anos, não revele nenhum detalhe sobre a série, ele admite que a decisão de aceitar foi desafiadora por causa do imenso compromisso de tempo nesta fase de sua carreira. Confira o comentário de Lithgow abaixo: