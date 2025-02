Jonathan e Paulo Negão sentem lesões e são dúvidas no Rio Branco

O zagueiro Jonathan e o volante Paulo Negão, ambos com lesões musculares, não participaram do treinamento desta quarta, 12, no José de Melo, e são dúvidas para a partida contra o Galvez. O confronto será disputado no domingo, 16, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, e fecha a 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual.

“Os dois atletas iniciaram o tratamento e vamos esperar até sexta. A ideia é contar com dois na partida de domingo”, comentou o técnico Tinho Damasceno.

Principais opções

O zagueiro Vitão e o volante Jean são as principais opções para as vagas dos atletas lesionados.

Tinho Damasceno comandou um trabalho tático no José de Melo e começou a montagem da equipe para o duelo contra o Galvez.

Mais um trabalho

O elenco do Rio Branco trabalha somente em um período nesta quinta, 13, e Tinho Damasceno vai comandar mais um trabalho tático.