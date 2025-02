Jorge Viana faz homenagem a Douglas Richer: “sinônimo de vida e alegria”

O presidente da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), Jorge Viana (PT-AC) publicou um vídeo nesta segunda-feira (3), em homenagem ao jornalista Douglas Richer, que faleceu na madrugada do último domingo (2).

Nos trechos descontraídos que ocorreram durante entrevista na Expocre do ano passado, o colunista brinca com o ex-governador do Acre, e pergunta sobre o segredo para ele sempre manter a boa forma.

Para Jorge, Douglas era “sinônimo de vida e alegria”, e questiona na publicação o porquê de pessoas tão queridas quanto ele era, partirem tão cedo desse mundo.

“Sei que ele vai morar com Deus, vai alegrar o céu, mas queria ele aqui por mais tempo. Nunca me conformei com esse tipo de situação e sempre me pergunto o porquê! Como alguém do bem, apaixonado pela vida, amável, querido de todos, nos deixa tão cedo? Pensei em homenageá-lo aqui, mas como? O jeito que encontrei foi de fazer um agradecimento por seu carinho e amizade comigo foi publicar essa conversa. Muito obrigado, querido”, disse.

Veja o vídeo:

https://www.instagram.com/reel/DFnvEsQPpl9/?igsh=MTg1djRrbmpoaXJxNw==