Jorge Viana, presidente da Apex, será entrevistado no Roda Viva da TV Cultura; veja detalhes

O ex-governador do Acre e presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana (PT), será o entrevistado do programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira (24). A entrevista será transmitida ao vivo às 22h (horário de Brasília) e 20h (horário do Acre).

Viana adiantou que a conversa abordará temas como exportações, atração de investimentos, guerra comercial no cenário global e o projeto da Apex na Expo Universal de Osaka, no Japão. Além disso, política será um dos pontos centrais do debate, dada a conjuntura nacional e internacional.

“Vamos falar de exportações, atração de investimentos, guerra comercial no mundo e projeto da Apex em Osaka, na Expo Universal, e, claro, de política, que aliás tem um cardápio cheio”, declarou Viana em suas redes sociais. O ex-governador destacou que a entrevista será uma oportunidade para compartilhar expectativas, responder perguntas e apresentar planos para os próximos anos.

O Roda Viva é um dos programas de entrevistas mais tradicionais do jornalismo brasileiro e reúne jornalistas de diferentes veículos para questionar os convidados sobre temas de relevância nacional. A entrevista poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Cultura, no YouTube do programa e nas redes sociais oficiais.