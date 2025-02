A cultura brasileira tem diversas figuras icônicas, e, enquanto comunicador, poder entrevistá-las é um prazer e honra quase inenarrável. Se tem uma figura da comunicação acreana que pode dizer com orgulho que tem diversas dessas figurinhas carimbadas em seu currículo é Mariana Klemer, que desde o fim dos anos 90 atua na área.

A figurinha mais recente colocada no álbum de Klemer é Arthur Antunes Coimbra, que foi imortalizado através de duas cores, um número, e um apelido, sendo eles, respectivamente, vermelho e preto, dez e Zico.

O Galinho começou sua carreira no Flamengo, em 1971, tendo uma passagem pela Udinese, da Itália, para onde foi na temporada europeia de 83/84, retornando ao rubro-negro carioca em julho de 85, encerrando sua carreira, anos mais tarde, no Japão, atuando pelo Kashima Antlers durante três temporadas, pendurando as chuteiras em 1994.

A entrevista ocorreu ainda no fim do ano de 2023, e o material vem sendo preparado desde então para que possa ser apresentado ao público. Klemer revela que o momento foi muito especial para sua trajetória enquanto profissional.

“É uma conquista minha e de todas as mulheres do jornalismo, da boa comunicação do Acre. É uma vitória nossa. Eu cheguei lá sem padrinho, sem dinheiro, sem me vender, e com muito esforço deu certo. Fui na cara na coragem mesmo!“, enfatizou ela.

A comunicadora revela que inicialmente a entrevista duraria apenas dez minutos, e que o roteiro preparado tinha cerca de seis páginas. Então, o desafio inicial seria condensar o material para que coubesse no tempo programado, porém, segundo Klemer, a conversa fluiu, e mesmo com problemas, como uma queda de energia durante a gravação, ela ficou cerca de uma hora com o ex-jogador.

“Eu tinha feito um roteiro de seis páginas e eu pensei ‘meu Deus como é que eu vou condensar isso, como é que eu vou falar da história do Zico em 10 minutos’, sabe?”, comentou.

A entrevista aconteceu dentro do Centro de Futebol Zico, que busca desenvolver novos talentos do futebol brasileiro. A comunicadora revelou ter ficado nervosa com a entrevista, mesmo com a longa carreira.

“Todo mundo, mesmo que seja das antigas do jornalismo, treme na base quando se fala do Zico, sabe? Porque o cara é simplesmente fantástico”, pontuou.

A entrevista aconteceu com um clima leve e descontraído, trazendo revelações de momentos inusitados da carreira do meia brasileiro, como na final da libertadores de 81, entre Flamengo e Cobreloa, do Chile, quando, antes de realizar uma cobrança de falta no jogo de ida do confronto.

“Fui bater a falta, quando baixei pra preparar a bola, o chileno deu uma dedada em mim, lógico que tava de calção, de sunga, tava protegido (…) Virei pro cara depois, ri pra ele e disse ‘depois do jogo tu me dá teu telefone’ e desconcertei ele”, brincou Zico.

Dentre perguntar importantes realizadas por Klemer durante o bate-papo com o Galinho, ela comenta que o ex-camisa 10 revelou não ter vontade de realizar trabalhos à frente das comissões técnicas do rubronegro carioca e nem da seleção brasileira.

Além disso, ainda entrou em assunto polêmico no futebol brasileiro com o craque, sendo o mundial do Palmeiras. “Eu perguntei se o Palmeiras tinha Mundial, já que ele (Zico) tem tantos mundiais, ele entende do assunto né. Mas essa eu vou deixar para o pessoal assistir quando sai o episódio”, brincou ela.

Klemer ainda diz que tem sido uma experiência única o processo de realizar a entrevista com um dos grandes ídolos do esporte nacional e começar a publicar o material” O Zico é fantástico, para mim tá sendo uma alegria imensa, uma grande honra ter feito este material e estar publicando ele agora”, revelou.

Klemer ainda comenta que Zico não é a primeira grande estrela da cultura brasileira entrevistada por ela, que já teve a oportunidade de ter conversas com figuras como Tom Cavalcante, Chitãozinho e Xororó, Lucinha Nobre (mãe de Cazuza) e Kika Seixas (viúva de Raul) .

Mesmo com uma lista tão recheada de grandes nomes, a comunicadora comenta que ainda tem um sonho na carreira, que é entrevistar uma das maiores atrizes vivas do Brasil, Fernanda Montenegro.

“Com a Fernanda Monte Negro,, acho que seria assim para mim, fecha a tampa, pega essa régua, tá tudo certo. Acabou aqui, tá tudo bem, com Fernanda Montenegro e Zico, encerrei aqui, vamos tocar para frente. Vamos dançar funk agora”, brinca ela sobre a ideia de entrevistar a atriz.

