Jornalista faz top 10 das loiras mais bonitas de Boca do Acre; veja o vídeo

A jornalista Karol Nobre, publicou um vídeo no últimos sábado (15), com o top 10 das loiras mais lindas de Boca do Acre, município no Amazonas, que vem fazendo grande repercussão nas redes sociais.

Entre as candidatas escolhidas minuciosamente, estão profissionais como médica, rainha da ExpoBoca, empresárias, graduada em Letras, e muito mais.

Nos comentários muitas pessoas destacam sua escolha, e Karol pede que elas comentem quem desejam ver na parte 2 do vídeo.

Veja o Top 10: