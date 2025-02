A pequena Helena, digital influencer albina, que compartilha sua vida ao lado da irmã em um perfil supervisionado por seus pais, divulgou um vídeo alertando para os preconceitos que vem à tona durante o período de volta às aulas.

“Vocês sabem que as aulas estão começando, né? Eu sei que vocês estão felizes por isso. Mas eu vim pedir um favor muito especial pra vocês. Conversem com os seus filhos sobre respeito. Diga pra ele que se o amiguinho tiver o cabelo, os olhos ou a pele ou qualquer outra coisa diferente não é motivo pra fazer piadinha”, disse ela sobre o contato de crianças com pessoas diferentes.

A garota ainda pontua que as dinâmicas de bullying não acontecem apenas por diferenças físicas mais aparentes, mas que questões sociais também impactam no tratamento.

“Não tem nada de errado que o amiguinho venha com a mochila, com o tênis, com o uniforme, com o material do ano passado não tem nada de errado. Diga pra eles que não criarem apelidos. Se o amiguinho for mais baixo, mais alto, mais gordinho, mais magrinho isso não é legal. Fala pra ele, não excluir ninguém por ser diferente ou não ter as mesmas possibilidade”, encerrou a garota.

Veja o vídeo: