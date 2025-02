Jovem de 19 é preso por tráfico de drogas; ele fazia plantões e recebia diária de R$ 70

Aldair da Silva Viana, 19 anos, foi preso no bairro Alto Alegre com skunk e pasta à base de cocaína.

A prisão e a apreensão foram realizadas por policiais do Tático do Terceiro Batalhão no final da tarde desta quarta-feira, 5, na Travessa Paraíba, bairro Alto Alegre, na parte alta da cidade.

De acordo com informações da polícia, nessa travessa há várias casas abandonadas, que são usadas por traficantes para comercializar drogas, esconder produtos roubados ou furtados e também se esconder da polícia.

Na tarde desta quarta-feira, 5, Aldair estava em via pública, em frente a uma das residências abandonadas, quando viu a viatura policial se aproximar. Ele tentou fugir pulando muros e cercas, mas acabou sendo preso. O jovem se escondeu no banheiro de uma casa, mas foi encontrado.

Durante a abordagem, os policiais do Tático do Terceiro Batalhão encontraram uma bolsa tipo pochete, dentro da qual havia sete papelotes de skunk, quatro trouxinhas de pasta à base de cocaína, além de R$ 220 e dois celulares.

Ele afirmou à polícia que estava há pouco tempo no tráfico, mas estava gostando. Disse ainda que pegava pequenas quantidades de entorpecentes com seus fornecedores, vendia e recebia uma diária de R$ 70.

Aldair relatou também que “trabalhava na boca de fumo” em regime de escala, revezando nos pontos de venda com outros “aviõezinhos”.

Diante da situação, ele e a droga foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes, onde será indiciado por tráfico de drogas e envolvimento com facção criminosa.