Jovem de 23 anos fica ferido após colisão entre carro e moto em ladeira da Avenida Ceará

O motociclista Vicente Alcin, de 23 anos, ficou ferido após colidir sua moto com um carro na noite desta segunda-feira (17), na ladeira da Avenida Ceará, no bairro Ipase, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Vicente trafegava em uma motocicleta Honda Fan, de cor azul, no sentido Centro-bairro, quando, de forma inesperada, a motorista de um Chevrolet Cobalt, de cor cinza, realizou uma conversão à esquerda em uma faixa contínua, impossibilitando que Vicente, que vinha logo atrás, conseguisse desviar.

Com o impacto, o motociclista bateu e quebrou o para-brisa traseiro do carro, caindo em seguida sobre o asfalto. A motorista do Chevrolet Cobalt, que não teve o nome divulgado, permaneceu no local e prestou socorro à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos. Em seguida, Vicente foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, porém com uma fratura no fêmur direito.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) esteve no local para isolar a área e realizar a perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram removidos da via pública e o tráfego foi liberado.