Jovem é internada com lesão grave na traqueia causada por sexo oral

Uma jovem de Santo Antônio de Jesus (BA) foi internada com grave lesão na traqueia causada durante sexo oral. Ela deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com sintomas de dor intensa na garganta que impossibilitava a respiração.

Sobre o caso

A jovem deu entrada no pronto atendimento 24 horas após o ato sexual.

Os médicos identificaram que ela apresentava uma fratura na traqueia.

Descobriu-se que a lesão foi possivelmente causada por um trauma interno durante o sexo oral.

Com a gravidade do caso, a paciente foi transferida para um hospital especializado em cirurgias e passou por procedimento de traqueostomia, que consiste na abertura da parede da traqueia para possibilitar a passagem do ar entre o ambiente e os pulmões.

O caso chamou atenção, pois fraturas traqueais são mais comuns em casos de acidente ou agressões na região do pescoço.

Até o momento não há informações sobre o estado de saúde da paciente.