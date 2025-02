Jovem é morta com 13 facadas por namorado que postou story e fugiu

Uma jovem de 18 anos foi morta a facadas pelo namorado na Cidade Patriarca, bairro da zona leste de São Paulo, na tarde desse sábado (22/2). Lucas Alves Pereira, também de 18 anos, atacou Ana Carolina Pereira de Santana com 13 facadas no apartamento onde morava com a tia e fugiu em seguida. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com o boletim de ocorrência, obtido pelo Metrópoles, os policiais militares foram acionados porque vizinhos ouviram uma briga e gritos de socorro por volta das 12h desse sábado vindos de um apartamento que fica na Rua Dom Joaquim de Oliveira. Quando os agentes entraram no imóvel, Ana Carolina já estava morta e Lucas havia fugido. Foram apreendidas duas facas no local do crime.

Um vizinho viu Lucas fugindo às pressas do edifício, usando uma bermuda cinza e preta, uma camiseta azul e uma blusa rosa com capuz, que pertencia à Ana. Ele ainda não foi localizado pelos policiais.

No Instagram, o jovem postou um story praticamente no mesmo horário da briga dizendo: “Antes você sendo infeliz comigo do que feliz com outro”, e um emoji de uma mão dando tchau.

Os dois se conheceram na Escola Técnica da Zona Leste, Cidade A. E. Carvalho, onde faziam ensino médio e técnico juntos. De acordo com a irmã de Ana Carolina, Maria Eduarda Pereira, eles começaram namorar há quatro meses.

A irmã afirma que os dois eram tranquilos e que Ana Carolina nunca reportou nenhuma reclamação do comportamento dele. “Queremos que ele pague pelo que fez. E que o caso sirva de exemplo para outras mulheres. Feminicídio é crime! Ele ou qualquer outro homem tem que pagar!”, disse Maria Eduarda ao Metrópoles.

“Estávamos todos felizes por ela ter conseguido uma bolsa de 100% na faculdade de pedagogia que sonhava em cursar desde pequena. Ela se dedicou muito para conseguir e ele simplesmente tirou esse sonho dela. Ele arrancou o sonho dela e de toda a família”, desabafou a irmã.

A polícia ouviu a tia de Lucas, que mora com ele no apartamento onde aconteceu o crime. De acordo com ela, o jovem nunca foi violento e ela não esperava essa atitude dele.

O documento cita ainda que o pai de Lucas tinha “ciência inequívoca” do crime porque foi avisado pela irmã, tia do jovem. Os agentes foram até a casa do pai, na Vila Esperança, e apuraram que ele fugiu após ter ciência do que o filho havia feito.

O caso foi registrado no 21º Distrito Policial, na Vila Matilde, como feminicídio. Foram requisitados exames necroscópico, sexológico e toxicológico. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) foi procurada e não houve retorno até a publicação desta reportagem.