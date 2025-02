Jovem em situação de rua é esfaqueado e encontrado ferido em frente à delegacia em Tarauacá

Um jovem em situação de rua, identificado apenas como Davi, foi encontrado gravemente ferido na noite de terça-feira (4) em frente à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, no Acre.

Segundo relatos, ele foi esfaqueado nas proximidades da Rua Duque de Caxias antes de ser localizado por populares.

De acordo com informações de moradores, o jovem já havia sido agredido em outras ocasiões. Desta vez, ele sofreu múltiplos golpes na cabeça, pescoço e outras partes do corpo. O suspeito do ataque fugiu do local e não foi identificado.

A vítima recebeu socorro de pessoas que passavam pela região, sendo levada de carro até o Hospital Dr. Sansão Gomes, onde recebeu atendimento médico. Ele teve ferimentos na cabeça suturados e passou por procedimentos para tratar escoriações. Seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Civil deve investigar o caso para identificar os responsáveis pela agressão.

