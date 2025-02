Jovem estuprada dentro de carro de app desmaiou com sangramento

A mãe da jovem de 19 anos estuprada por um motorista de aplicativo, no Distrito Federal, relatou que a filha sangrou e desmaiou após a violência sexual.

Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a genitora relatou minutos de desespero quando a filha parou de respondê-la no trajeto de volta para casa. A mulher foi violentada enquanto retornava para o condomínio onde mora, em Ceilândia, na madrugada deste domingo (23/2). A vítima foi encaminhada para um hospital público.

De acordo com a mãe, a filha saiu da casa do amigo do irmão, onde ocorria uma festa de aniversário, em Samambaia, às 23h20 de sábado (22/2). Dez minutos depois, a jovem entrou no carro do motorista do aplicativo 99. À 0h01, a mãe ligou para a filha, que informou onde estava, já em Ceilândia. A genitora desconfiou do trajeto e questionou a jovem, que alegou não saber o motivo da escolha daquele caminho e, imediatamente, a ligação foi encerrada.

A mãe tentou contato com a filha novamente, à 0h8, mas não teve resposta. Ela insistiu e, um minuto depois, a filha atendeu, dizendo que já estaria entrando no condomínio. À 0h11, a mulher chegou e entrou imediatamente em casa. Dentro da residência, a jovem relatou à mãe que o motorista havia abusado dela.

O caso foi registrado na 24ª Delegacia de Polícia (Ceilândia). Os policiais tentam localizar o motorista.