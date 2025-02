Jovem grávida morta a sangue frio em igreja: entenda a cronologia do crime

O assassinato brutal e covarde da adolescente Géssica Moreira de Sousa, 17 anos, chocou a comunidade de Planaltina e mobilizou forças de segurança. A jovem foi baleada na cabeça dentro de uma igreja evangélica poucas horas após um desentendimento entre ela e o ex-companheiro, Vandiel Prospero da Silva, 24.

Testemunhas contaram à polícia que a discussão entre os dois foi motivada pela decisão de Géssica de buscar sua filha de 2 anos na casa da sogra. Inconformado com a atitude da ex-companheira, Vandiel foi até a igreja e, em um ato de extrema violência, disparou contra a cabeça da vítima.

Géssica mantinha um relacionamento de cerca de quatro anos com Vandiel. Fruto do relacionamento, os dois tiveram uma filha de 2 anos. Mas essa não era a única filha de Géssica: aos 12 anos, a jovem engravidou de um outro rapaz no Piauí, estado natal, e concedeu a guarda da criança ao pai.

No DF, Vandiel e Géssica moravam juntos em uma casa localizada no Núcleo Rural da Rajadinha, em Planaltina, mas a relação entre os dois era conturbada, com episódios de agressões físicas até mesmo no período gestacional, segundo relataram familiares da vítima ao Correio.

Decidida a se separar, Géssica retornou para a casa dos pais, no Piauí, mas Vandiel insistia para que a ex o perdoasse e retornasse para Brasília. A jovem voltou à capital, mas as brigas continuaram. Foi quando Géssica decidiu colocar um ponto final de vez na relação.

Gravidez

Após o término com Vandiel, Géssica começou a namorar o irmão do ex. A relação durou três meses, e dela resultou a gravidez da adolescente, que estava com dois meses.

A filha de 2 anos residia com o pai, Vandiel. Todavia, Géssica e o ex-companheiro estabeleceram um acordo que permitia à adolescente buscar e permanecer com a criança a seu critério. Contudo, Vandiel recusou a proposta, impedindo Géssica de visitar a criança. Nesta semana, a adolescente ligou para uma familiar relatando a situação e dizendo que Vandiel iria ceder ao pedido e permitir que ela ficasse com a filha.

“Ela ligou e disse que a mãe dele (Vandiel) havia dado conselhos a ele para que ela pudesse buscar a menina. Não ia ter problema algum. E assim ela fez”, disse a familiar em entrevista ao Correio.

Discussão e morte

Em depoimento à polícia, o irmão de Vandiel e atual namorado de Géssica contou que, na manhã deste sábado (22/2), por volta das 10h, Géssica foi até à casa de Vandiel para buscar a filha, mas o homem a impediu. A adolescente acionou os policiais militares, que intermediaram a entrega da criança.

Mesmo após a intervenção da polícia, Vandiel não hesitou e se dirigiu à residência da ex furioso. Lá, proferiu ameaças e disse que pegaria a criança a todo custo.

No período da noite, Géssica foi assistir a um culto com a filha em uma igreja evangélica da região, quando Vandiel entrou no templo armado. Testemunhas relataram que o homem pediu a criança e, após a negativa de Géssica, atirou contra a cabeça dela. O crime foi praticado na frente da filha do casal e dos fiéis.

Após os disparos, Vandiel fugiu com um comparsa em um carro vermelho. O veículo foi encontrado em uma estrada de terra, em Formosa (GO). Até a última atualização dessa reportagem, o suspeito não havia sido preso.