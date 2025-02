O jovem Charles da Silva Dantas, desaparecido desde o sábado (22), foi encontrado nesta terça-feira (25) por um Agente de Endemias no ramal do Bacurí, na zona rural de Rodrigues Alves, no interior do Acre. Ele apresentava sinais de desnutrição e escoriações leves.

Após ser localizado, Charles foi encaminhado para atendimento médico, pois, além do estado debilitado, também enfrentava um quadro de depressão.

De acordo com familiares, essa não foi a primeira vez que o jovem desapareceu. Em ocasiões anteriores, ele costumava sair de casa, mas permanecia nas proximidades e retornava pouco tempo depois. Desta vez, no entanto, foi mais longe. O Corpo de Bombeiros também atuava nas buscas pelo rapaz antes de seu resgate.