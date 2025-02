Jovem sem habilitação colide com caminhonete em frente à delegacia e acaba preso

Um jovem de 21 anos foi preso na tarde desta terça-feira (18) após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Brasil, uma das vias mais movimentadas de Sena Madureira, interior do Acre. De acordo com a polícia, ele conduzia uma motocicleta sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) quando colidiu com uma caminhonete.

O acidente ocorreu nas proximidades da delegacia de polícia e de uma escola pública, em um horário de grande movimentação de pedestres e veículos. Segundo testemunhas, o impacto foi forte, mas, apesar da gravidade, ninguém sofreu ferimentos graves, apenas damos materiais.

A Polícia Militar foi acionada e, ao constatar que o jovem não tinha habilitação, deu-lhe voz de prisão por conduzir um veículo automotor de forma irregular. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Autoridades reforçam a importância de conduzir veículos apenas com a devida habilitação, visando garantir a segurança de motoristas, passageiros e pedestres.

