Jovem tem doença que distorce cheiro: “As pessoas é comidas cheiram a podre:

O cheiro começa no nariz, mas é processado pelo sistema nervoso. O corpo humano é capaz de identificar um trilhão de cheiros diferentes, compostos por várias moléculas, que entram no nosso nariz, e se unem a diferentes neurônios olfatórios.

Os especialistas explicam que doenças virais, traumas graves no crânio ou na face podem causar lesões que afetam esse processo no sistema nervoso central, levando à parosmia. Com a condição, há uma distorção do cheiro real, que acaba sendo associado a odores desagradáveis.

No caso de Ana Paula, o gatilho para a doença foi a Covid-19, que ela contraiu em 2020. Na época, perdeu o olfato e o paladar e, quando conseguiu voltar a sentir cheiros, nada mais foi como antes.

Ela conta que estava em casa fritando frango empanado quando sentiu um cheiro de comida estragada e achou que o produto estivesse fora da validade. Depois, o pão, o arroz e tudo ao redor passaram a ter um cheiro ruim.

Fui dormir com fome, mas acreditando que, quando acordasse, aquilo já teria passado. Mas foi o começo do pesadelo. — Ana Paula Cadamuro, dubladora que foi diagnosticada com a doença.

Ela começou a buscar respostas para o que estava acontecendo e relata que muitos médicos não acreditaram em sua queixa, já que são raros os casos em que a parosmia se prolonga por mais de um ano. No entanto, especialistas explicam que isso é possível. E foi o que aconteceu com Ana.