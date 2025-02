Jovens comemoram formatura em Medicina na Ufac e deixam pais orgulhosos; veja na coluna da Beth

O casal Gustavo Morais e Marselha Salomão comemorou o 2º aniversário da filha caçula Milena.

Após o aniversário a pequena Milena foi de Pakita para o Bailinho kids do esquenta do carnaval.

A querida Rose Aquino feliz da vida na colação de grau da filha Anne formada em medicina pela Universidade Federal do Acre

O Secretário Adjunto de Estado de Agricultura-Acre Edivan Maciel Azevedo com os empresários Agacis Lima, José Adriano e José Luís Felício no Festival Internacional da Castanha realizado em Epitaciolândia no último fim de semana.

O médico Danilo Cerqueiro e a esposa Ellô Maia Cerqueira na reta final da gravidez da primogênita Lavinia. Felicidades seus lindos!

A alegria da jovem empresária Vitória Araújo graduada como médica na faculdade medicina.

A felicidade estampada no rosto dos pais Adão Lopes e Alzete Araújo.

A empresária Zayra Ayache não economizou na campanha de volta as aulas da Ótica Moderna. A loja está brindando os clientes acompanhados dos filhos com uma mochila que leva assinatura da própria ótica. Outra novidade são os óculos com lentes coloridas com e sem grau, must da temporada, sucesso neste carnaval.

Depois de longa temporada dedicada aos estudos Samira Pessoa está de volta a Rio Branco se sentindo realizada profissionalmente com diploma de medicina nas mãos.

Os apaixonados Lenice e Augusto Fernandes padrinhos de casamento em evento realizado em Cacoal-Rondônia. Só posso dizer: Belíssimos!

Pagamento do Estado em dia, feijoadas com abadás para todos os gostos em Rio Branco, a partir de sexta-feira, dia 28, cobertura da imprensa a perder de vista. Resta saber se haverá eventos e público com dinheiro suficiente para tanto. A velha história: muito cacique para pouco índio!

Grátis, só o Carnaval da Família que terá início sexta-feira, 28 e terminará terça feira, 04, na praça da Revolução, centro de Rio Branco. Haverá restrições no acesso aos portões de entrada da festa. Não será permitida a entrada de pessoas carregando geleiras, objetos produzidos com vidros, material cortante, ainda capacetes e cadeiras. A realização do evento é uma parceria entre a Prefeitura de Rio Branco, o Governo do Acre, e Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agrícolas do Acre (Acisa).

A escolha da Rainha do carnaval e do Rei Momo 2025, acontecerá na próxima sexta-feira, 28, na Praça da Revolução, no Centro da capital, a partir das 19h. A festa popular terá início às 18h com o DJ Black Junior e seguirá com apresentações das bandas Tchakabum (atração nacional), Eduardo Safadão e Ferdiney Ryos, além do DJ Todinho.

Sábado, dia 1º, no mesmo local e horário, será a escolha da Realeza Trans e Gay e apresentação das bandas Mugs II, Banda Aregaça-aê e Sandra Mello, dos DJs Marcelo Cordeiro e Lauro Felix.

Domingo o Bloco dos Sujos, desfilará a partir das 16h com o Baile Infantil e Idosos, ao som da banda Som dos Clarins. A noite, se apresentam Elias Sarkais, Álamo Kário e Pegada Prime, além dos DJs Richard Bader, Calixto (atração nacional) e Yuri Vargas.

Segunda-feira, haverá a Festa das Torcidas, reunindo foliões. A partir das 16h, DJ Black Junior comanda o Baile Infantil e Idosos, seguido por Ismael Fernandes, Levada do Guetto, Os Cobras, Banda Aregaça-aê e Banda Axé Rio. O DJ Felipe de Paula encerrará a noite.

O encerramento do Carnaval 2025 caberá ao Bye Bye Folia, e o tradicional Concurso dos Blocos Carnavalescos às 17h. A festa segue com as bandas Moças do Samba, Banda Aregaça-aê, Gil (ex-Banda Beijo, atração nacional) e Banda Hitz. Os DJs Borges e El Mascarado completam a programação.

Dia 1º no Maison Borges será realizado o baile Vermelho e Preto pela Med Folia (turma de medicina Uninorte).

Também dia 1º de março, será realizada no hotel Terra Verde a Santa Feijoada Folia.

Torres já aceitou que o esquema é de final de Copa do Mundo mesmo e pronto. Se no próximo domingo, ela ganhar, seria lindo nossa vê-la desfilando em cima do carro de bombeiros ou Trio Elétrico segurando o Oscar no Rio de Janeiro em pleno carnaval. Como ela própria disse: “A vida presta” e os brasileiros precisam de alegria real.

Segundo as investigações da PF, “eles” ainda estão aqui!

As pessoas dançam conforme a música, disse Nietzsche que quem dançava era julgado louco por aqueles que não ouviam a música. Beethoven disse que a música é capaz de traduzir fielmente a alma, eu diria que a música vai até as palavras para desenvolver o conceito que alcança os olhos.

Noves fora, é até “divertido“ver TV e redes sociais, com os bolsonaristas se debatendo. Eles usavam o avatar com bandeirinha de EUA (Trump) e Ucrânia e agora estão TIRANDO a bandeira da Ucrânia do perfil. Incrível como no Brasil, tudo acaba em meme!

Trump chama Zelensky de ditador! Não eram os melhores amigos?

Com o tempo, as imaginações de um homem tornam-se lembranças pessoais de muitos outros”. Jorge Luis Borges

“Descrente? Engano. Não há ninguém mais crédulo que eu. E esta exaltação, quase veneração, com que ouço falar em artistas que não conheço, filósofos que não sei se existiram! Ateu! Não é verdade. Tenho passado a vida a criar deuses que morrem logo, ídolos que depois derrubo — uma estrela no céu, algumas mulheres na terra…” Graciliano Ramos

Histórias reais

Semana passada li o livro lindo que deu origem ao filme”, “Ainda estou aqui”, de Marcelo Rubens Paiva. É muito diferente do filme, posso garantir. Diferente: nem melhor nem pior.

O filme tomou apenas alguns recortes do livro, e fala a um público muito amplo pois é, no limite do essencial, a história de uma mulher que fica viúva aos 42 anos e tem que educar sozinha 5 filhos.

O livro é um retrato comovido e impressionante das relações entre o filho e a mãe. Mas tem muito mais, e é diferente, entendi o roteiro do livro como quem quer falar da memória, do que foi uma pesquisa interminável, uma verdadeira “escavação” e “engenharia” para saber o que aconteceu com o pai, intercalado com a gradual perda da memória da sua mãe, que foi notando no dia a dia quando essa mãe já tinha acabado de criar os cinco filhos e tinha um netinho bebê.

O livro também tem muito mais detalhado o registro das mudanças políticas e da atuação da máquina do Estado. Tem inclusive anexados documentos jurídicos da denúncia contra os envolvidos e responsáveis pela morte de Rubens Paiva, e de recebimento da denúncia pela 4ª Vara Federal Criminal em maio de 2014. A gente nem precisa concordar com todas as opiniões de Marcelo Rubens Paiva para se solidarizar inteiramente com sua luta para resgatar a memória do seu pai, assassinado quando Marcelo ainda era menino.

Atualmente o mundo atarantado e alguns governantes com medo diante da tentativa de recriar um império: os olhos horrorizados com a limpeza étnica que ameaça Gaza não percebem que na Cisjordânia colonos israelenses continuam tomando terras dos palestinos.

A gente precisa ler o relatório do Tribunal Penal Internacional (ICJ na sigla em inglês) antes que o imperador americano consiga tirá-lo do ar. Ainda que o mais urgente neste momento seja algum acordo que consiga conter a profiferação de armas atômicas. Jamais imaginei que o mundo fosse precisar reeditar as lutas parecidas com as do filme que retrata muito bem o que foi para o Brasil a ditadura militar, mas hoje a luta deveria ser do mundo inteiro contra o imperialismo americano.

Beth Passos

Jornalista