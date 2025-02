Juh Vellegas arrasta namorado para o ‘exercise’ e convoca seguidores: “Arrasta teu boy também”

Juliana Vellegas e seu namorado, o charmoso pecuarista Dilemano Novaes, decidiram dar um passo (ou melhor, uma corrida) em direção ao fitness! A influenciadora, conhecida por seu jeito divertido e suas dicas de beleza, agora também é a nova embaixadora do “casal fitness”.

“Tem um ano que eu falo, dia e noite, pra ele: ‘Não existe nada mais lindo do que um casal gostoso correndo”, compartilhou Juliana com seus milhares de seguidores. “De tanto insistir (e quase não falar!), ele finalmente se convenceu e o projeto “corrida de casal” foi oficialmente lançado”, revelou a famosa influencie, que ganhou quase 10 mil curtida com a postagem.

Os fãs não poderiam estar mais animados com a nova fase do casal! As redes sociais já estão repletas de vídeos fofos e fotos dos dois se aventurando nas corridas. Dilemano, que mais parece um galã da novela das oito da Rede Globo, trouxe todo seu charme e carisma para as trilhas. Enquanto isso, Juluana, com seu espírito divertido, transformou cada treino em uma verdadeira festa.

E não parou por aí! A influenciadora terminou sua mensagem com um convite especial: “Arrasta teu boy também!” A ideia é que todos os casais se inspirem e coloquem os tênis para correr juntos. Afinal, quem não gostaria de compartilhar momentos de saúde e amor?

Em um mundo onde a rotina pode ser estressante, Juluana e Dilemano mostram que é possível se divertir enquanto cuidam do corpo e da relação. Então, que tal seguir o exemplo do casal e fazer daquele passeio no parque uma corrida romântica? Preparem os tênis e a energia, porque o amor está no ar… e na pista!

Agora, se você ainda não arrastou seu boy, é hora de colocar a conversa em dia e quem sabe, começar um projeto “corrida de casal” também! Afinal, o amor é o melhor combustível para qualquer maratona!