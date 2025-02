Juh Vellegas ‘invade’ lua de mel do irmão com toda família e diverte seguidores; ASSISTA

A influenciadora Juh Vellegas arrancou risadas dos seguidores nesta terça-feira (26) ao compartilhar um vídeo bem-humorado em suas redes sociais. No post, ela brinca com a coincidência de estar no mesmo local que seu irmão, Rodrigo Vellegas, e seu marido, Josemir Queiroz, durante a lua de mel dos dois.

No vídeo, Rodrigo e Josemir aparecem caminhando de mãos dadas pela praia, curtindo um momento romântico, quando, de repente, Juh e suas filhas surgem “atrapalhando” a cena. Com seu já conhecido bom humor, ela transforma a situação em piada e brinca na legenda: “A lua de mel mais romântica de todos os tempos @rodrigovellegas @josemirhair felicidades”.

Os seguidores não perderam tempo e lotaram os comentários com risadas e reações. “O Rodrigo e o Josemir: ‘Depois que a gente casar, finalmente teremos paz’”, brincou um fã. “Os pobre não tem paz nem na lua de mel”, comentou outro.

Conhecida por sua espontaneidade e criatividade, Juh Vellegas tem conquistado cada vez mais espaço no universo digital, transformando momentos do cotidiano em entretenimento. E, pelo visto, nem a lua de mel do irmão escapou do seu radar de diversão!

