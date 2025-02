Juh Vellegas surge só de biquíni após ‘protocolo de celulite’ e ainda leva a mãe para fazer procedimento: “Fazendo milagre”

Juh Vellegas, a musa fitness que amamos, começou a semana com um “bom dia diferente” e deixou seus seguidores babando! A influencer surgiu radiante em seus stories, exibindo as curvas em um biquíni fio-dental após mais uma sessão do seu protocolo de celulite.

“Gente, olha isso! Mais uma sessão do nosso protocolo de celulite!”, comemorou a influenciadora filmando o resultado do tratamento estético.

A musa não esconde que está amando a transformação e que o protocolo tem feito maravilhas pela sua autoestima.

Mas o que chamou a atenção dos fãs foi a cena inusitada que rolava ao fundo dos stories: a mãe de Juh, deitada na cama, aproveitando os “restinhos de tempo” para “desengasgar a coluna”! A influencer não perdeu a chance de zoar a mãe, “a Fran está fazendo milagre”.