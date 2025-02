Justiça nega pedido de soltura de homem suspeito de estuprar a babá da filha em Rio Branco

A Justiça do Acre indeferiu, em decisão liminar, o pedido de soltura de Rafael dos Santos Soares, de 26 anos, preso desde o dia 26 de janeiro sob suspeita de abusar sexualmente de uma babá no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco, no dia 25 de janeiro.

A vítima, uma jovem de 19 anos, estava no segundo dia de trabalho e afirmou ter sido agredida sexualmente por Rafael enquanto trabalhava em sua casa. Após o crime, o suspeito foi preso em flagrante no bairro Estação Experimental, sendo encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), onde passou por audiência de custódia e teve sua prisão preventiva decretada.

Rafael já possui antecedentes criminais, incluindo condenações por importunação sexual, roubo majorado e furto qualificado. Além disso, ele estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica no momento da prisão, fatores que foram levados em consideração pela Justiça para justificar a manutenção da prisão preventiva.

A defesa de Rafael argumenta que sua condenação anterior não deve ser usada como base para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Além disso, eles contestam a acusação de estupro, alegando que houve uma relação sexual consensual.

Relembre o caso

De acordo com o relato da vítima, uma jovem de 19 anos, o acusado utilizou uma faca para rendê-la, cometeu o estupro e fez a vítima desmaiar aplicando um mata-leão antes de fugir. Após recobrar a consciência, a jovem conseguiu pedir ajuda à mãe, que acionou a Polícia Militar.

A guarnição liderada pelo 2º Tenente Eliabe prestou atendimento à vítima, que relatou fortes dores. Após o registro do caso na Delegacia da Mulher, a vítima foi encaminhada à Maternidade Bárbara Heliodora, onde foi constatada a presença de um objeto, identificado como um plug anal.

Procedimentos médicos foram realizados para a retirada do objeto, e a mulher recebeu os cuidados necessários conforme os protocolos aplicáveis em casos de estupro. Após receber alta, ela retornou à Delegacia da Mulher para prestar depoimento.