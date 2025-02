Justin Bieber se pronuncia sobre rumores de que voltou a usar drogas

Justin Bieber rebateu rumores de que teria voltado a usar drogas. O nome do artista esteve ligado a várias especulações nos últimos dias após fotos dele andando pelas ruas de Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos, terem viralizado.

Justin foi visto com um semblante “cansado”, com olheiras escuras e fundas, e os fãs especularam sobre ele ter voltado a usar drogas ou estar passando por problemas de saúde mental.

Em comunicado, os representantes de Justin e Hailey Bieber, esposa do artista, rebateram os rumores e chamaram a obsessão do público com a saúde mental e física do cantor de “exaustiva e lamentável”.

“Mostra que, apesar da verdade óbvia, as pessoas estão comprometidas em manter vivas narrativas negativas, obscenas e prejudiciais”, diz um trecho do comunicado, obtido pela revista Rolling Stone.

Os representantes do artista alegaram ainda que o último ano foi muito transformador para Justin, onde ele “encerrou várias amizades próximas e relacionamentos comerciais que não o serviam mais”.

Ao TMZ, representantes de Justin destacaram ainda que este é “um dos melhores momentos de sua vida, sendo pai ativo de seu filho recém-nascido com Hailey, trabalhando em novas músicas e se animando para seu aniversário de 31 anos no final desta semana”.