Kanye West deu comandos para Bianca Censori tirar roupa no Grammy

Bianca Censori roubou a atenção do Grammy 2025 ao comparecer ao Grammy com uma roupa 100% transparente. O momento contou com um comando de Kanye West, que solicitou que a esposa fizesse “o seu show” e deixasse as partes íntimas completamente à mostra.

Nicola Hickling, especialista em leitura labial, participou do programa CBS Morning e explicou que Kanye West pede para que a esposa tire a roupa. “Você está fazendo o seu show agora”, diz o cantor.

Na sequência, ela afirma: “Faça o seu show. Estou dizendo que vai fazer pleno sentido. Deixe cair atrás de você e se vire, estou com você”, disse. Bianca, então, responde: “Muito bem, vamos lá”, e começa a tirar o casaco, mostrando a roupa transparente.

Polêmica no Grammy

Bianca Censori acompanhou o rapper Kanye West, que concorreu na categoria Melhor Música de Rap, com o single Carnival. O cantor não foi premiado.

Logo após as fotos polêmicas no tapete vermelho, Bianca teria vestido um casaco por cima do vestido transparente e ido embora acompanhada do marido.

Após a polêmica sessão de fotos, o site Entertainment Tonight relatou que o casal foi expulso do Grammy 2025, mas apagou em seguida.

O post original do portal dizia que Kanye West apareceu na premiação “sem ser convidado, com uma comitiva de cerca de cinco pessoas, e foi escoltado para fora”.

Logo depois, a Variety desmentiu o Entertainment Tonight e afirmou que Kanye West não foi expulso do Grammy. De acordo com o portal, ele chegou, desfilou pelo tapete vermelho do Grammy e foi embora.