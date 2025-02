Kanye West diz que Bianca Censori ajudou em seu diagnóstico de autismo

O rapper Kanye West, 47, afirmou que sua esposa, Bianca Censori, 30, o ajudou a ser diagnosticado com autismo. O músico, que revelou em 2016 lutar contra o transtorno bipolar após uma “emergência psiquiátrica”, agora disse que um novo médico indicado por sua parceira identificou uma condição diferente.

Durante sua participação no podcast The Download, o artista explicou ao apresentador Justin LaBoy: “Minha esposa me levou porque disse: ‘Algo na sua personalidade não parece ser bipolar, eu já vi casos de bipolaridade antes’. E aí descobrimos que, na verdade, o que eu tenho é autismo.”

Kanye, que tem quatro filhos – North, 11, Saint, 8, Chicago, 6, e Psalm, 5 – com a ex-esposa, a empresária Kim Kardashian, 44, disse acreditar que o novo diagnóstico o ajudou a compreender melhor seu próprio comportamento.

“Você pensa: ‘Ah cara, vou usar esse boné [da campanha] de Donald Trump porque simplesmente gosto do Trump de uma forma geral’. E quando as pessoas dizem para você não fazer isso… e esse é o meu problema, quando os fãs me dizem para fazer meu álbum de um jeito, eu faço do jeito oposto.”

O rapper também afirmou que sua forma de agir dificulta que outras pessoas tentem controlá-lo.

“É muito difícil para eles, porque sou um homem adulto, eles não podem me dizer o que fazer. Não podem tomar controle da minha conta bancária. Não podem controlar o que eu digo no Twitter.”

Desde que recebeu o novo diagnóstico, o músico decidiu parar de tomar os medicamentos que antes eram indicados para tratar o transtorno bipolar, pois sente que eles prejudicavam sua criatividade.

“Não tomei mais os remédios desde que descobri que não era bipolaridade, que aquele não era o diagnóstico correto. Estou buscando algo que não bloqueie minha criatividade, porque, obviamente, é isso que eu trago para o mundo. Vale a pena o esforço, desde que todos entendam essa criatividade.”

Kanye e Bianca estiveram no centro de uma polêmica durante a cerimônia do Grammy no último domingo (2). A arquiteta australiana apareceu no evento usando um look completamente transparente, deixando suas partes íntimas à mostra no tapete vermelho.