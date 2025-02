Kanye West e Bianca Censori teriam colocado um ponto final no casamento dias após as polêmicas do casal no Grammy 2025. De acordo com o TMZ, uma fonte próxima ao rapper alegou que eles estão em contato com advogados de divórcio.

O suposto fim do casamento ainda não foi confirmado por Kanye West ou Bianca Censori, apesar do TMZ e do Daily Mail darem como certo o término. Polêmica no Grammy Bianca Censori acompanhou o rapper Kanye West, que concorreu na categoria Melhor Música de Rap com o single Carnival, no tapete vermelho da premiação.

Ela chegou vestida em um casaco preto, mas tirou o item e posou com um vestido completamente transparente, que deixava todas as partes do corpo à mostra.

Logo após as fotos polêmicas no tapete vermelho, Bianca teria vestido o casaco e ido embora acompanhada do marido. Ye e Bianca se casaram em janeiro de 2023, em cerimônia discreta. Os dois causaram uma série de polêmicas, com a moça usando roupas nada convencionais em eventos.