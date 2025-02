Kanye West “forçou” Bianca Censori a aparecer nua no Grammy; entenda

Ao que tudo indica, Kanye West “forçou” a esposa, Bianca Censori, a aparecer completamente nua no Grammy. A revelação foi feita por um amigo do cantor, que explicou a situação.

De acordo com o rapaz, Bianca tentou desistir da polêmica aparição no evento, mas foi convencida pelo companheiro.

“Ela preferiria ter usado um vestido bonito. Ela teria aproveitado muito mais a noite”, pontuou a fonte em entrevista ao The New York Post. “Ela estava muito nervosa e quis recuar várias vezes, mas ele não queria”, completou.

Polêmica no Grammy

Bianca Censori acompanhou o rapper Kanye West, que concorreu na categoria Melhor Música de Rap com o single Carnival, no tapete vermelho da premiação.

Ela chegou vestida em um casaco preto, mas tirou o item e posou com um vestido completamente transparente , que deixava todas as partes do corpo à mostra.

, que deixava todas as partes do corpo à mostra. Logo após as fotos polêmicas no tapete vermelho , Bianca teria vestido o casaco e ido embora acompanhada do marido.

, Bianca teria vestido o casaco e ido embora acompanhada do marido. A rápida saída gerou dúvidas na imprensa internacional. O site Entertainment Tonight relatou que o casal foi expulso do Grammy 2025, mas apagou em seguida.

O post original do portal dizia que Kanye West apareceu na premiação “sem ser convidado, com uma comitiva de cerca de cinco pessoas, e foi escoltado para fora”.

Logo depois, a Variety desmentiu o Entertainment Tonight e afirmou que Kanye West não foi expulso do Grammy. De acordo com o portal, ele chegou, desfilou pelo tapete vermelho do Grammy e foi embora.

Na sequência, o amigo do cantor falou sobre o comportamento de Kanye. “Quando Ye coloca algo na cabeça, não há como convencê-lo a desistir. Mas não se engane, isso foi totalmente dele e não dela“, descreveu.

Por fim, a pessoa refletiu sobre outras roupas ousadas de Bianca. “Uma coisa é ficar nua para uma sessão de fotos ou em um ambiente ao ar livre. Mas ela estava nua em público no tapete vermelho do Grammy. É literalmente sobre isso que as pessoas têm pesadelos, e ela fez isso de propósito. Mas ela não teria feito isso sem Ye“, encerrou.