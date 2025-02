Kanye West publica série de fotos de Bianca Censori nua após polêmica

Não bastasse a presença de Bianca Censori nua no Grammy 2025, Kanye West aproveitou para publicar uma série de fotos da modelo nua nas redes sociais.

No X, antigo Twitter, ele publicou fotos da esposa em diferentes ângulos. Nas imagens, ela aparece vestida em uma roupa completamente transparente e o cantor está a beijando e a acariciando. Ele optou por não legendar as imagens, deixando para que seus seguidores avaliassem os cliques nos comentários.

Quem é Bianca Censori

Bianca Censori é uma arquiteta nascida e criada em Melbourne, na Austrália, que trabalha para a marca Yeezy, controlada por Kanye, desde 2020.

Ela se casou com o rapper em 2022 , após a separação dele e da socialite Kim Kardashian. Apesar do casamento, eles só começaram a ser vistos juntos em público em 2023.

, após a separação dele e da socialite Kim Kardashian. Apesar do casamento, eles só começaram a ser vistos juntos em público em 2023. É comum Bianca aparecer com looks extravagantes — com direito a muita pele à mostra e transparência. Segundo a imprensa internacional, as roupas são escolhidas a dedo pelo próprio Kanye West.

A grande maioria dos fãs de Kanye West se surpreenderam e até questionaram se isso era permitido no X. “Irmão, ela está pelada”, disse uma pessoa. “Chega, pai, ninguém quer ver a sua mulher pelada não”, disse outra. “Por que você está fazendo isso com ela?”, quis saber uma terceira.

A grande maioria dos fãs de Kanye West se surpreenderam e até questionaram se isso era permitido no X. “Irmão, ela está pelada”, disse uma pessoa. “Chega, pai, ninguém quer ver a sua mulher pelada não”, disse outra. “Por que você está fazendo isso com ela?”, quis saber uma terceira.

Polêmica no Grammy

Bianca Censori acompanhou o rapper Kanye West, que concorreu na categoria Melhor Música de Rap, com o single Carnival. O cantor não foi premiado.

Logo após as fotos polêmicas no tapete vermelho, Bianca teria vestido um casaco vermelho por cima do vestido transparente e ido embora acompanhada do marido.

Após a polêmica sessão de fotos, o site Entertainment Tonight relatou que o casal foi expulso do Grammy 2025, mas apagou em seguida.

O post original do portal dizia que Kanye West apareceu na premiação “sem ser convidado, com uma comitiva de cerca de cinco pessoas, e foi escoltado para fora”.

Em seguida, a Variety desmentiu o Entertainment Tonight e afirmou que Kanye West não foi expulso do Grammy. De acordo com o portal, ele chegou, desfilou pelo tapete vermelho do Grammy e logo depois foi embora.