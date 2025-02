Opa, chegamos pra mais um giro cultural do ContilNet, e com o carnaval se aproximando e o samba pairando no ar começam a surgir as primeiras festas pré-carnaval! Mas calma lá que nem só de folia vive o homem, então cola comigo e vem ver tudo o que vai ter de bom pra curtir esse final de semana!

Quinta-feira

Na quinta-feira como de costume é o dia municipal da semana para os amantes de karaokê. Tanto o Garagem, quanto o Studio Beer, deixam seus microfones e portas abertas para aqueles que querem dar um show.

Sexta-feira

A sexta-feira é dia dos apressadinhos que não aguentam esperar para o carnaval, por isso, o Quintal da Resenha vai trazer um pré-carnaval com o Liguth pra agitar a noite.

O samba não para, desta vez, numa vibe um pouco diferente com um dos novos bares da cidade, o Mojubá! Já foi la conhecer? Não? bora la conhecer um lugar diferente!

Ta a fim de um pagodinho? Não tem problema, o Brazin ta aqui pra te ajudar, com o tradicionalíssimo Pagodinho do Edil.

Agora temos dois roles pros rockeiros, o primeiro deles é na Confraria, com o Best of Rock, com os maiores hits do clássico.

Já o Garagem vai trazer uma noite clássica em um bar de motoqueiros para você que gosta de ouvir guitarras estridentes, um ambiente mais agitado e muita gente balançando suas cabeças com punhos pro alto.

O Studio traz ainda um especial voltado para os fãs da banda Muse, que pega o indie rock, eletrônica e música clássica, bate tudo no liquidificador e coloca em seus discos!

Por fim, o Bar’to fecha a sexta-feira com uma proposta inusitada! Esse rolê é pra você que tá com o orçamento curto, já que tudo vai estar por apenas R$10, quer uma cervejinha? Ta dez! Um shot? Ta dez! Uma ice? Tá dez! você vai achar tudo por R$10 nessa noite, menos um amor verdadeiro.

Sábado

A Confraria também vai estar com programação especial para este sábado, e desta vez ele é dedicado para os amantes de um bom brega, para dançar coladinho e dar aquela sofridinha que o gênero é expert em causar.

Tá cansado dos rolês comuns da cidade? Então se prepare pra uma noite de Trap lá no Studio, com diversos artistas locais participando do show!

O Brazin aparece mais uma vez, com mais um dia de pagode, com uma bebida gelada pra você aproveitar com a galera!

Domingo

Domingo é o último dia de descanso do final de semana, mas isso não quer dizer que você precisa ficar em casa! E o Brazin abre as portas mais um dia e eu vou dar R$1 pra cada pessoa que adivinhar o que vai ta rolando por lá… É, quem diria que teríamos mais uma noite de pagode por lá não é mesmo? Será que faltou criatividade pra essa semana? Será que tem tanto pagodeiro assim em Rio Branco? Eu não sei, mas será que você tem a resposta?

E ai, onde eu te encontro essa semana?