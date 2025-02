Kings League chega ao Brasil como referência na ‘nova era’ do futebol

A cerimônia de lançamento da Kings League reuniu em São Paulo na noite de segunda (24) nomes importantes do mundo da bola com figuras de destaque do mundo digital, como streamers, atletas de e-games e até empresários e produtores do ramo musical. A estreia da competição em solo brasileiro consolida a modalidade como uma das mais fortes representantes do mercado do entretenimento esportivo. Muitas figuras de peso na liga, como o atacante Neymar, veem o produto como um marco dessa “nova era” do consumo de esporte.

O camisa 10 do Peixe entrou de vez para a liga de fut 7 como um dos presidentes da Fúria FC, time gerido pelo empresário e amigo de infância de Neymar, Cris Guedes. O atacante ressaltou em sua chegada ao evento o peso que a Kings League ocupa no atual cenário do entretenimento dentro do futebol, setor que é bem visto pelo jogador.

– É um entretenimento diferente, um futebol diferente. A Kings League traz uma brincadeira, mas, ao mesmo tempo traz uma coisa séria. Todos vieram para ganhar, os presidentes, influenciadores, estamos aqui para isso. Hoje aqui é tão visto quanto o futebol – ressaltou o jogador, que ainda brincou ao dizer que, atualmente, seu filho conhece mais atletas da liga do que no esporte profissional.

Com a cerimônia, a Kings League realizou o sorteio das equipes, conhecido como draft. As equipes recebem uma ordem de escolha e selecionam jogadores de um banco de talentos pré-selecionado. A competição tem se tornado uma porta de entrada para jogadores que querem ganhar relevância e não conseguiram isso através da versão tradicional do esporte.

– Mas aqui é importante também para dar espaço para uma garotada que acredita e sonha em jogar futebol. Muitos não tiveram as oportunidades corretas para virar um jogador de futebol – completou Neymar.

Rivalidade na Kings League

Um dos principais rivais da Fúria FC, de Neymar, é a equipe G3X, que é criada e comandada pelo streamer Gaules, nome conhecido no meio digital. A equipe foi base para montar a seleção que representou o Brasil na edição mundial da Kings League, em torneio de seleções vencido pela camisa verde e amarela. A expectativa era tão grande que o presidente do time entrou num “leilão” por um jogador contra o próprio atacante santista.

Kelvin Oliveira, popularmente conhecido como K9, foi o artilheiro e melhor jogador do mundial no começo de janeiro e foi convidado por Neymar para atuar profissionalmente pelo Santos. Entretanto, recusou o convite e seguirá jogando fut 7 na equipe de Gaules. O streamer ressaltou a relevância que a liga consegue ter hoje no mundo do esporte, a ponto de promover uma concorrência de um atleta com o futebol profissional, uma modalidade tradicional e muito mais consolidada.

– Ninguém esperava que um time da Kings League estaria negociando com um clube de futebol e um dos maiores jogadores da nossa geração [do fut 7]. É gratificante viver esse momento e poder mostrar que esse é um esporte que vai ter também atletas que podem ser sondados por times do futebol profissional. Se torna uma vitrine para muita gente que quer viver de futebol. Era meu maior objetivo e conseguimos isso de maneira muito rápida.

Os jogos terão transmissões de plataformas 100% digitais, como os canais de YouTube e de outras plataformas que pertencem aos clubes envolvidos. Ainda não há um acordo comercial de qual será o canal oficial, mas Gaules ressalta que a estratégia de utilizar os streamings como as “emissoras oficiais” permite que exista uma interação maior com o público do evento.

– O stream permite que você tenha uma relação muito próxima com o seu público. Você está perto o tempo todo, é possível colher um feedback muito rápido de quem te assiste. Na TV, por exemplo, você leva um tempo para entender o que as pessoas querem. Acredito que o mundo hoje está em outra velocidade, então essa interação com o público em tempo real, conseguimos nos concentrar de uma maneira diferente. Não necessariamente melhor, mas diferente.

Para consolidar ainda mais a marca no país, o ex-jogador e campeão mundial Kaká foi escolhido para ser o grande representante do Brasil em sua versão da liga. A ideia é ter um nome de peso do futebol tradicional aliado com a marca para expandir e fazer a ponte com o esporte mais acompanhado ao redor do mundo.

Além de Piqué, outros nomes se associaram à competição, como James Rodríguez, da Colômbia, Chichiarito Hernández, do México, e Kun Aguero da Argentina.