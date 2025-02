Kinho Brito comanda treino tático e deve fazer mudanças no Humaitá

O elenco do Humaitá faz um treinamento tático nesta quarta-feira (5), no campo do Airton, e o técnico Kinho Brito vai começar a montar a equipe para o jogo contra o Plácido de Castro. O confronto será no domingo (9), às 17h, no estádio Arena da Floresta, em Rio Branco.

“Os jogadores treinaram forte nessa terça e vamos aproveitar a semana para colocar a nossa forma de trabalhar”, comentou Kinho Brito.

Kinho Brito confirmou a possibilidade de realizar mudanças em todos os setores da equipe.

“Jogamos três partidas e não conseguimos vencer. Não existe cadeira cativa no Humaitá e os atletas precisam produzir para a equipe vencer”, afirmou o treinador.

Uma das novidades do Tourão deve ser a entrada do meia João Hassen. O atleta jogou poucos minutos no duelo da Copa Verde e não recebeu nenhuma oportunidade nas partidas do Estadual.