LEBRON JAMES ARE YOU KIDDING?!?!?! RISES UP FOR THE HAMMER AND BRONNY CAN’T BELIEVE IT 🤯🤯 pic.twitter.com/KPlIxLauh7 — NBA (@NBA) February 20, 2025

A cravadaça de LeBron deixou o filho Bronny James incrédulo. Foram dois dos 16 pontos do astro dos Lakers só no último quarto. Ele anotou no jogo 26 pontos e 11 assistências. No entanto, King James errou as duas tentativas de arremesso decisivo nos segundos finais, o que levaria os Lakers à prorrogação.

LEBRON JAMES ERRA DUAS CHANCES DE FORÇAR A PRORROGAÇÃO DERROTA DO LAKERS pic.twitter.com/W1G2yJLCFl — NBA da bad (@NBAdabad) February 20, 2025

Nova estrela dos Lakers, Luka Doncic teve boa atuação no ataque, ficando perto de um triplo-duplo – 14 pontos, 11 rebotes e 8 assistências. Na defesa, por outro lado, o esloveno sofreu com LaMello Ball (27 pontos) e Miles Bridge (29 pontos).