LeBron James consegue novo feito e supera Michael Jordan em vitória dos Lakers sobre os Blazers; entenda

O perfil da NBA nas redes sociais exaltou as duas lendas do basquete e ressaltou o feito único de LeBron. “Hoje, LeBron James se tornou o PRIMEIRO jogador na história da NBA a ter múltiplos jogos de 40+ PT aos 40+ anos! Michael Jordan é o único outro jogador a ter um jogo de 40-PT aos 40, com 1”.

Tonight, LeBron James became the FIRST player in NBA history to have multiple 40+ PT games at 40+ years old!

Michael Jordan is the only other player to have a 40-PT game at 40, with 1. https://t.co/yDAx7kZDyF pic.twitter.com/h79AdWUpu8

— NBA (@NBA) February 21, 2025