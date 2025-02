Leo Dias entrevista o ex-presidente Bolsonaro ao vivo nesta terça-feira; assista

O jornalista Leo Dias tem um encontro marcado com o ex-presidente da República Jair Bolsonaro em Brasília; e você vai poder acompanhar todos os momentos no canal do YouTube da LeoDiasTV nesta terça-feira (25/2) a partir das 18h. E durante esta entrevista exclusiva, Bolsonaro já confirmou: o titular deste portal tem permissão para não deixar nenhum assunto de fora.

Ao longo da entrevista exclusiva, Leo Dias e Bolsonaro irão conversar sobre os bastidores do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, Exército, além de claro, a família e a vida pessoal do ex-presidente. Além de acompanhar no YouTube da LeoDiasTV, os melhores momentos serão compartilhados nas redes sociais, @leodias e @leodiastv.

Segundo o próprio Leo Dias, a assessoria de Bolsonaro afirmou que não vai determinar o que deve ou não ser dito, o que promete uma entrevista sem restrições de temas. Durante o programa de sexta-feira (21/2), o jornalista comentou sobre a abertura dada pela equipe do ex-presidente: “A assessoria do ex-presidente Jair Bolsonaro disse: ‘pode perguntar o que quiser’.”

Participação do Público

Além das perguntas de Leo Dias e Janaína Nunes, o público também poderá participar da entrevista. Leo destacou a interação direta com os espectadores: “Você aí, na terça-feira, pode mandar perguntas que eu vou estar ao lado do ex-presidente e vou ler as suas perguntas”, anunciou o jornalista, convidando os internautas a enviarem seus questionamentos em tempo real.

Conexão São Paulo-Brasília

A conversa será realizada com Leo Dias em Brasília, enquanto Janaína Nunes permanecerá no estúdio da TV LeoDias, em São Paulo. Ao saber que Leo estaria na capital federal, Janaína brincou: “Vai largar a gente aqui, Leo?”. O jornalista respondeu: “Você vai conectar comigo, vamos deixar você conectada pra você também entrar com perguntas”.

A entrevista promete trazer declarações exclusivas e abordar os temas mais relevantes do momento.