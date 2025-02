Lesionado, Anthony Edwards dá toco decisivo na virada histórica dos Wolves; veja vídeo

Os Wolves começaram a primeira parcial perdendo por 32 a 28, mas a partida foi disputada desde o início, com um show na defesa dos dois lados. No segundo quarto, Shai tranquilizou o Thunder com uma diferença de 64 a 45 no placar. A situação continuou no terceiro, quando os Wolves perdiam por 102 a 80. Mesmo ficando atrás no resultado antes do intervalo, a equipe seguiu forte, alternando com o Thunder na liderança até a metade do último período.