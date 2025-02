Letícia Aielo comemora 15 anos em festa glamurosa; veja fotos exclusivas na coluna da Kelly

Em um dia de celebração e emoções Letícia Aielo brilhou em sua festa de 15 anos. A feijoada do Gran Reserva promete agitar com muito samba e sabor! E para aqueles que buscam um novo caminho no combate à obesidade a LR Clínic traz com exclusividade o revolucionário tratamento Mounjaro. Tudo o que você precisa saber na coluna social Kelly Kley.

FEIJOADA GRAN FOLIA PROMETE AGITAR O DOMINGO NO GRAN RESERVA

Os amantes de boa música e gastronomia já tem compromisso marcado para este domingo, 2 de março. O Gran Reserva recebe mais uma edição da tradicional Feijoada Gran Folia , evento que promete reunir sabor, animação e grandes atrações musicais.

Com um cardápio especial que inclui a melhor feijoada de Rio Branco, o evento será embalado pelos talentos de Bruno Damasceno , Jadson Santos e o grupo Samba Groove, garantindo um repertório diversificado e cheio de energia para animar o público.

A feijoada Gran Folia já se consolidou como um dos eventos mais esperados da temporada carnavalesca, reunindo amigos e familiares para um dia de celebração ao som do melhor samba, pagode e sertanejo.

Os abadares são limitados, e a expectativa é de casa cheia. Para quem busca um domingo recheado de boa comida, música de qualidade, clima festivo e segurança, o Gran Reserva será o destino certo!

Ingressos: 68 98113-2170

LETÍCIA CELEBROU SEUS 15 ANOS EM UMA NOITE INESQUECÍVEL

O último sábado foi marcado por muita emoção e beleza na festa de 15 anos de Letícia Aielo. Em uma celebração impecável, repleta de momentos especiais, amigos e familiares se reuniram para homenagear essa data tão significativa.

Os pais, Irineia Barbosa e Júnior Aielo, não pouparam esforços para tornar a noite perfeita, cuidando de cada detalhe com carinho e elegância. O evento encantou a todos, deixando lembranças inesquecíveis. Parabéns, Letícia!

GLAMOUR

No glamour desta semana, o renomado doutor Eduardo Carneiro foi visto desfrutando das belezas paradisíacas de Porto de Galinhas. Em clima de puro relaxamento, ele aproveitou as águas cristalinas e as famosas piscinas naturais da região, esbanjando elegância e bom gosto.

Sempre discreto, mas muito admirado, ele mostrou que sabe equilibrar a rotina intensa de trabalho com momentos de lazer e sofisticado.

ANIVERSÁRIO ANA PAULA

Na próxima segunda – feira, dia 3, em pleno carnaval, a jornalista Ana Paula Batalha celebra seu aniversário em grande estilo. A comemoração acontecerá no Bar da Piscina da AABB, com muito samba e uma deliciosa feijoada para animar os convidados. Será um dia de festa, alegria e boa música. Parabéns, Ana Paula!

LR CLINIC

Uma grande novidade: o Mounjaro já está disponível na LR Clinic! Esse revolucionário medicamento aprovado para o tratamento da obesidade, tem mostrado resultados impressionantes no controle do peso e no equilíbrio metabólico.

Se você deseja um tratamento moderno e eficiente para emagrecimento, agende sua consulta na LR Clinic e descubra como o Mounjaro pode transformar sua saúde e qualidade de vida!

Contato: 68 99934-0711/68 99926-6774

HAIRSTYLE FLORY ARAÚJO

Quer aquele loiro perfeito com todo o cuidado e expertise da Flory Araújo? Então aproveita esta oferta incrível. Loiro mais dois tratamento mais tonalização, corte, escova e babyliss de R$ 1.200 por R$ 699,90.

Vagas limitadas!

Agendamentos: 68 99226-5751

VIVAS AO JULIANO

Na terça – feira 4 de março , Celso Juliano comemora mais um ano de vida! Uma pessoa muito querida por todos, sempre espalhando alegria e bondade por onde passa. Que este novo ciclo seja repleto de benção, saúde, felicidade e muitas conquistas.

Feliz aniversário, Juliano! Que sua jornada seja iluminada e cheia de momentos especiais.

BAILINHO INFANTIL “ MAMÃE, EU QUERO” promete diversão para toda a família

No próximo domingo (2) acontece o tradicional bailinho infantil “ Mamãe, Eu Quero”, promovido pela renomada promoter Meyre Manaus. A festa que já conquistou o coração das famílias, promete um dia repleto de diversão, alegria e muitas surpresas para os pequenos e suas famílias.

Com uma programação animada, o evento contará com Dj,brincadeiras, concursos e, claro, uma decoração encantadora, que vai deixar todos os participantes encantados. O bailinho é uma oportunidade única para crianças e pais se divertirem juntos, criando memorias inesquecíveis.

Prepare a fantasia e venha celebrar conosco no Afa Jardim.

Mais informações: 68 99962-8282

NOVIDADE DELICIOSA NA TANIS GELATOS!

Agora, além da incrível variedade de sorvetes, picolés, açaí, milk-shakes e banana split, na Tanis Gelatos também tem uma linha especial de salgados de forno e fritos!

Perfeito para quem quer um lanche completo e saboroso. Experimente esta nova experiência de sabores!

TANIS GELATOS está localizada na (Av. Getúlio Vargas, 1839, Bosque)

Funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 14h às 22h