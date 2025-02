Líder de organização criminosa é ferido com dois tiros em Rio Branco

Gleydson Melo da Silva, de 43 anos, vulgo “leão”, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (7), na Rua Euclides da Cunha, no Conjunto Esperança, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta se aproximaram de uma distribuidora de bebidas onde Gleydson estava. O garupa desceu do veículo, sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra a vítima. Após o ataque os criminosos fugiram do local.

Gleydson foi atingido por dois tiros no abdômen e socorrido por um popular, que o levou às pressas com veículo para o Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele foi encaminhado diretamente ao centro cirúrgico e seu estado de saúde é considerado gravíssimo.

A Polícia Militar foi acionada e uma guarnição do 1º Batalhão esteve no local para coletar informações e realizar buscas, mas nenhum suspeito foi localizado.

Durante a consulta ao sistema policial foi constatado que Gleydson possui diversas passagens pela polícia, incluindo homicídio em 2017, porte ilegal de arma de fogo e associação para o crime organizado e que essa não foi a primeira vez que ele sofreu um atentado. Em julho de 2022, Gleydson foi feriado a tiros em uma distribuidora no bairro Novo Esperança. Na ocasião, outras duas pessoas também ficaram feridas, incluindo um adolescente de 16 anos.

Ainda segundo informações da Polícia, Leão é uma das líderes da Facção Comando Vermelho na região do bairro Esperança. A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), já deu início às investigações para identificar os autores e a motivação do crime e posteriormente o caso ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).