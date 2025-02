Liquidação: Shopping do Lar do Centro de Rio Branco amplia desconto para 60%; confira

Com descontos ainda maiores, a loja Shopping do Lar, localizada no centro de Rio Branco, inicia nesta sexta-feira (7) uma nova fase da sua liquidação, oferecendo 60% de desconto em todos os produtos, com exceção do material escolar, que terá abatimento de 15%.

A promoção faz parte da queima de estoque antes do fechamento da loja. Conhecida por sua variedade de itens de decoração, utilidades domésticas, artigos de papelaria, presentes e brinquedos, é o momento ideal para oferecer preços mais acessíveis aos clientes.

A liquidação é por tempo limitado e seguirá enquanto durarem os estoques. O Shopping do Lar está localizado na Rua Marechal Deodoro, número 244, Centro. Para mais informações, os clientes podem entrar em contato pelo telefone (68) 2102-6517.

Veja o vídeo: