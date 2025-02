Lista de presentes do casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz tem voo de helicóptero de R$ 42 mil e panelas; detalhes

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz estão prestes a celebrar o seu amor mais uma vez, em uma cerimônia marcada para o dia 3 de maio. A festa será em Jarinu, cidade do interior próxima à capital, São Paulo. O casal até ajudou aos convidados com uma lista de presentes: as indicações incluem desde itens para casa até experiências de luxo, como um voo de helicóptero avaliado em cerca de R$ 42 mil.