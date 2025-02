Loba do Tinder é presa por dar golpe de R$ 17 mil ao forjar herança

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu uma estelionatária que aplicava golpes financeiros em Planaltina. Conhecida como “Loba do Tinder”, Patricia Coutinho Pereira, de 34 anos (foto em destaque) foi detida durante a Operação “Dama da Herança”, na manha desta quarta-feira (26/2).

Os policiais civis da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina-DF) cumpriram dois mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e uma medida cautelar diversa da prisão contra duas mulheres de 34 anos, investigadas por aplicar o conhecido “Golpe da Falsa Herança”.

Investigação

As investigações apontam que, entre junho e agosto 2024, as investigadas obtiveram vantagem ilícita ao induzir ao erro uma vítima de 52 anos, causando-lhe um prejuízo de R$ 17 mil.

O crime foi cometido sob a promessa de que, ao receber uma suposta herança milionária, uma das suspeitas compraria uma residência para a vítima.

Como funciona o “Golpe da Falsa Herança”

Esse tipo de fraude segue um padrão específico de abordagem e é estruturado em quatro etapas principais:

Primeiro contato – O golpista informa à vítima que ela foi nomeada como beneficiária de uma suposta herança milionária, de um parente distante ou de alguém com o mesmo sobrenome.

Documentação falsa – Os criminosos apresentam documentos fraudulentos, como testamentos, certidões de óbito e correspondências de advogados, elaborados para parecerem autênticos.

Cobrança de taxas – A vítima é então informada de que precisa arcar com supostos custos administrativos, impostos ou honorários advocatícios para liberar o montante da herança.

Escalada do golpe – Após o primeiro pagamento, os golpistas continuam exigindo novas quantias, alegando a necessidade de cobrir taxas inesperadas ou pendências burocráticas.

De acordo com a corporação, uma das investigadas já é velha conhecida da Polícia Civil do Distrito Federal, com diversas ocorrências registradas por estelionato.

A mulher, que se especializou em golpes financeiros, é conhecida no meio policial como “Loba do Tinder”, em referência às fraudes que aplicava em aplicativos de relacionamento, enganando vítimas com promessas falsas e se apropriando de quantias expressivas em dinheiro.