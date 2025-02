Longa história de amor: Nelson Sales e Dra Larissa comemoram 30 anos de casados

Esse mês de fevereiro é de comemoração para o casal senamadureirense Nelson Sales e Dra. Larissa. No último dia 3, eles comemoraram 30 anos de casados, recebendo o carinho dos filhos e demais familiares.

Nelson Sales é oriundo de família tradicional de Sena Madureira assim como a Dra. Larissa. “Nos conhecemos há 30 anos. À época, o Nelson estava completando 30 anos de idade e eu havia acabado de receber a notícia que tinha passado no vestibular da UFAM, em Manaus. Namoramos, noivamos e casamos à distância por seis anos”, relembrou a Dra Larissa.

Ela também falou sobre a união dos dois, fundamental para esse relacionamento longevo. “A nossa história retrata o verdadeiro encontro de almas. Formamos uma família na base do respeito, confiança, cumplicidade e amor verdadeiro. Minha admiração por ele só aumenta, principalmente quando vejo sua dedicação à família e o compromisso com as pessoas que confiam nele”, acrescentou.

Nelson Sales já exerceu várias funções públicas ao longo da carreira e foi, inclusive, deputado estadual. Atualmente ele é secretário municipal de saúde na gestão Gerlen Diniz. Segundo consta, não pretende mais se concorrer às Eleições. Seu foco central tem sido a dedicação à família e ao novo projeto que lhe foi confiado à frente da saúde municipal.

VEJA FOTOS DO CASAL: